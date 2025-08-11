Arturo Vidal pierde la paciencia y encara al árbitro tras penal cobrado a Colo Colo ante Everton - Chilevisión

Muy molestó quedó Arturo Vidal tras el empate 1-1 de Colo Colo ante Everton, partido que se definió con un penal cobrado a los 97 minutos a favor de Los Ruleteros.

El King no aguantó y encaró a Felipe González, árbitro del duelo que no titubeó y cobró la pena máxima por una infracción de Sebastián Vegas a Sebastián Sosa Sánchez.

El resultado agotó la paciencia del volante, quien no estuvo presente en Viña del Mar por acumulación de tarjetas amarillas.

La furia de Arturo Vidal tras empate de Colo Colo

En zona mixta, Vidal estalló y acusó que Colo Colo está siendo perjudicado: "Nunca fue penal, cu... ¿Cómo nos van a cag... así? No lo tocó".

"¿Cómo va a ser penal? ¿Para eso está el VAR, o no? Nos han cag... todo el año. Por último vean el VAR, si para eso tienen la hu...", le dijo al juez del compromiso.

Consultado por los medios de comunicación, el Rey insistió: "Revísenlo y digan ustedes. Pónganse los pantalones. Todo el año nos están cag... siempre es lo mismo".

Por ahora, el Popular se mantiene lejos de la zona alta del torneo y la remontada parece casi imposible, ocupando el séptimo puesto con 27 puntos en 19° fechas.