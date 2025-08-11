Sabrina Sosa defiende a Joaquín Montecinos tras intentar llegar a Colo Colo: “Todo lo que haces...” - Chilevisión

Un complejo momento es el que está viviendo Joaquín Montecinos, luego de que se frustrara su fichaje de O'Higgins a Colo Colo.

El extremo tuvo una chance para ir al Cacique en este mercado, pero no se dio y debió regresar al cuadro de Rancagua en medio de críticas de los hinchas.

Tras romper el silencio en sus redes sociales, en las que incluso mencionó "amenazas", el futbolista chileno recibió todo el apoyo de Sabrina Sosa, su actual pareja.

El respaldo de Sabrina Sosa a Joaquín Montecinos

La influencer argentina respaldó al delantero con un potente comentario en la publicación, el que rápidamente se viralizó.

"Tus cercanos sabemos cuanto respetas al club, y todo lo que haces día a día para darles lo mejor", señaló la trasandina junto a unos emojis.

El jugador de 29 años y la modelo iniciaron una relación a fines del 2024, anunciando hace algunos meses que están esperando a un hijo.

Actualmente, Montecinos retornó a los entrenamientos en O'Higgins, donde correrá de atrás en la consideración del entrenador Francisco Meneghini de cara a lo que queda de temporada.

