Marcelo Díaz hace fuerte reflexión y aclara su futuro en la U: “Si todo va bien...” - Chilevisión

En plena recta final del torneo, Marcelo Díaz alzó la voz sobre la organización y pidió no estar en receso por un tiempo prolongado.
Miércoles 5 de noviembre de 2025 | 09:24
Marcelo Díaz, capitán de Universidad de Chile, hizo un análisis de la temporada de su equipo, instancia en la que aprovechó de realizar una fuerte crítica.
En conferencia de prensa, el volante cuestionó "los segundos semestres del torneo, pero no tan solo con la U, voy más allá con un tema que es más profundo, pero tenemos muchos parones".
"Este año tuvimos un Mundial Sub 20, que está muy bien, pero no nos podemos dar el lujo de parar el Campeonato un mes y medio", comentó.
El ex seleccionado nacional apuntó a que anteriormente hubo un receso por Fiestas Patrias, señalando que "si queremos seguir creciendo como futbol, debemos empezar a organizar mejor nuestro torneo, nuestras vacaciones, que no sea normal estar tanto tiempo detenido, sin fútbol".
Además, Díaz habló sobre su continuidad en el Romántico Viajero, donde destacó que "el club conmigo se ha portado increíble, me han dado palabras que muy pocas veces se le dan a un futbolista y me han dicho que yo decido hasta donde voy a jugar".
En ese escenario, Carepato fue tajante: "Si todo va bien, el próximo año voy a seguir jugando. Para mí lo más importante es seguir disfrutando, consiguiendo cosas con el club y el día en que me retire".
"Quiero que el club llegue mucho más arriba de donde está hoy", señaló el mediocampista que ha ganado siete títulos con los universitarios.