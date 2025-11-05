Tribunal de Disciplina aplica severo castigo a Lucas Assadi por escupir a hinchas de la UC - Chilevisión

El Tribunal de Disciplina de la ANFP castigó con tres fechas a Lucas Assadi, esto por su polémica actitud en el clásico de Universidad de Chile ante Universidad Católica el pasado 26 de octubre.

Tras la derrota de su equipo por la cuenta mínima, el volante de Los Azules fue captado lanzando un escupo hacia una de las tribunas del Claro Arena.

Si bien el hecho no fue consigado en el informe del árbitro Juan Lara, el futbolista fue denunciado por Los Cruzados un par de días después.

Lucas Assadi recibe duro castigo por escupo a hinchas de la UC

A raíz de esta situación, el joven de 21 años fue sancionado y no podrá estar en los siguientes tres encuentros que dispute el Romántico Viajero.

Esto quiere decir que se perderá los duelos frente a Everton de Viña del Mar, Deportes Limache y O'Higgins de Rancagua.

En caso de superar la lesión muscular, Assadi reaparecería en el cotejo contra Coquimbo Unido programado para el fin de semana del 30 de noviembre.

Cabe recordar que la U actualmente se está jugando la clasificación a copas internacionales para el 2026, ocupando actualmente el séptimo lugar en la tabla de posiciones.