Ganador de 6 títulos: Los números de Valber Huerta, el multicampeón que dejó la UC - Chilevisión

Universidad Católica sorprendió al anunciar este lunes el final del ciclo de Valber Huerta, uno de los jugadores de renombre que tenía en el plantel.

A través de un comunicado, Cruzados informó que el defensa rescindió su contrato con el club tras no poder sumar minutos a causa de las lesiones.

De hecho, el futbolista no ha disputado ningún encuentro en lo que va de la temporada y llegó a un acuerdo para terminar el vínculo.

"Junto con agradecer la disposición y el profesionalismo que Valber siempre ha manifestado con Universidad Católica, queremos enviarle deseos de éxito a quien fuera campeón con la UC".

Valber Huerta se va de la UC tras haber ganado 6 títulos

En su primer ciclo con La Franja (2019-2022), el zaguero de 32 años ganó 6 títulos y fue parte de una de las épocas más doradas del elenco precordillerano.

El central zurdo obtuvo 3 torneos locales y 3 Copa Chile, disputando un total de 120 partidos con los estudiantiles en los que anotó 7 goles.

Tras regresar desde el Toluca de México a mediados del 2024, Huerta solamente participó en un cotejo (empate 2-2 ante Wanderers por Copa Chile) en los sumó 8 minutos.

A partir de allí, el ex seleccionado Sub 20 luchó contra las lesiones, las que terminaron por impedir que volviera a ser parte del primer equipo.