“Conductas sujetas a sanción”: La drástica medida que tomó la UC con 5 hinchas tras clásico ante la U - Chilevisión

Universidad Católica informó este martes que aplicó Derecho de Admisión a cinco hinchas tras el clásico ante Universidad de Chile, el que terminó con victoria 2-1 el pasado domingo.

A través de un comunicado, Cruzados indicó que logró identificar a cinco personas que incurrieron "en conductas sujetas a sanción y por tanto se procedió a aplicarles el Derecho de Admisión".

"Estos casos fueron detectados por los sistemas de control y monitoreo que posee el nuevo estadio de la UC".

UC acredita mal uso de acreditación en clásico universitario

La institución aseguró que tres de estos casos son por "mal uso de acreditación", por lo que se aplicó una pena de cuatro años sin ingresar al recinto.

A esto hay que sumar un "intento de agresión a jugadores" y otro castigo por "lanzar objetos al interior del campo de juego", individuos que recibieron 6 años.

"Reiteramos a nuestros hinchas la importancia de un correcto y permanente buen comportamiento que nos permita cuidar la localía y que no exponga a nuestros seguidores a castigos de este tipo", agregaron.