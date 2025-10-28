¿Se le terminó el año? La sanción que podría recibir Lucas Assadi tras escupir a hinchas de la UC - Chilevisión

Lucas Assadi tuvo una jornada para el olvido en el clásico universitario. A la derrota de Universidad de Chile ante Universidad Católica y a su lesión, el delantero podría tener una importante sanción.

Una vez terminado el encuentro en el Claro Arena, el joven de 21 años lanzó un escupo hacia una de las tribunas tras recibir insultos de los hinchas.

Esta situación podría traerle una severo castigo, lo que hace tambalear su presencia en el cierre de la Liga de Primera.

¿Cuál es el castigo que podría recibir Lucas Assadi?

A raíz de lo ocurrido y al Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP, Assadi podría recibir hasta 15 fechas de suspensión.

Si bien el árbitro Juan Lara no lo consignó en su informe, se permite actuar de oficio ante la gravedad de lo ocurrido.

Uno de los casos más recordados es el de Esteban Pavez escupiendo a Marco Medel en un choque de Colo Colo con la UC el 2015, donde el volante recibió seis jornadas de castigo.

Por ahora, el atacante se concentra en su recuperación al sufrir una lesión muscular, generando un dolor de cabeza para su equipo al quedar perderse la revancha contra Lanús en las semifinales de Copa Sudamericana.