La UC se queda con el clásico universitario y frena celebración de Coquimbo Unido - Chilevisión

Este domingo la Universidad Católica se impuso por la cuenta mínima a la Universidad de Chile en el clásico universitario, en un encuentro válido por la fecha 25° del Campeonato Nacional.

Los cruzados lograron el único gol del partido al minuto 72, cuando Alfred Canales probó al arco tras una asistencia de Eduard Bello que dejó sin opciones al portero azul.

El encuentro, jugado en el Claro Arena, terminó con un jugador menos tras la expulsión del Gary Medel a los 53 minutos tras una falta a Lucas Di Yorio.

Además de sumar tres puntos, con este triunfo los cruzados lograron pausar la primera estrella de Coquimbo Unido. Y es que si el partido teminaba en empate, los piratas podrían haberse coronado campeones esta fecha en caso de ganarle esta tarde a O'Higgins.

Por su parte la U quedó con una eventual baja para la revencha del jueves ante Lenús por la Copa Sudamericana: Lucas Assadi debió salir tras sentir un tirón en su pierna derecha.