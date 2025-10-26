O'Higgins vs. Coquimbo Unido: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera - Chilevisión

O’Higgins recibe este domingo a Coquimbo Unido, quienes podrían coronarse campeones de la Liga de Primera, obteniendo la que sería su primera estrella.

Si bien aún quedan fechas pendientes, la ventaja de los piratas por sobre sus escoltas resultaría irremontable si es que esta jornada ganan de visita y el clásico universitario termina empatado.

Pero O'Higgins buscará hacer valer la localía, aguar la fiesta coquimbana y continuar con su racha de ocho partidos sin derrotas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de O'Higgins vs. Coquimbo Unido

El partido de O'Higgins ante Coquimbo Unido, válido por la fecha 25° del Campeonato Nacional, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este crucial encuentro de manera online. Para poder verlo, tienes que entrar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre O'Higgins ante Coquimbo Unido por la Liga de Primera

El compromiso entre rancaguinos y piratas inicia a las 18:30 horas de Chile este domingo 26 de octubre.

El escenario para este clave duelo será el Estadio El Teniente, mientras que el árbitro designado fue Claudio Díaz.