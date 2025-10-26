O'Higgins vs. Coquimbo Unido: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera - Chilevisión

Coquimbo Unido podría coronarse campeón este domingo de visita en Rancagua, donde se enfrentará a O’Higgins en el Estadio El Teniente.
Domingo 26 de octubre de 2025 | 09:48
O’Higgins recibe este domingo a Coquimbo Unido, quienes podrían coronarse campeones de la Liga de Primera, obteniendo la que sería su primera estrella.
Si bien aún quedan fechas pendientes, la ventaja de los piratas por sobre sus escoltas resultaría irremontable si es que esta jornada ganan de visita y el clásico universitario termina empatado.
Pero O'Higgins buscará hacer valer la localía, aguar la fiesta coquimbana y continuar con su racha de ocho partidos sin derrotas.
El partido de O'Higgins ante Coquimbo Unido, válido por la fecha 25° del Campeonato Nacional, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.
Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este crucial encuentro de manera online. Para poder verlo, tienes que entrar a la aplicación con tu usuario y clave.
El compromiso entre rancaguinos y piratas inicia a las 18:30 horas de Chile este domingo 26 de octubre.
El escenario para este clave duelo será el Estadio El Teniente, mientras que el árbitro designado fue Claudio Díaz.