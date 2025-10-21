Coquimbo se prueba la corona: Qué resultados necesita para ser campeón en la próxima fecha - Chilevisión

Coquimbo Unido se prueba la corona. Los Piratas vencieron 1-0 a Colo Colo el último fin de semana y dieron un nuevo paso hacia un histórico título.

Los Piratas llegaron a 59 puntos y mantienen la ventaja de 14 unidades con su más cercano perseguidor, el que por ahora es Universidad Católica.

Si bien faltan seis jornadas para que finalice el torneo, el Aurinegro tiene una chance de ser campeón en la jornada 25° si es que se dan dos resultados concretos.

La fórmula que le permitiría a Coquimbo ser campeón

El conjunto dirigido por Esteban González necesita solamente cinco puntos de cara al cierre de la temporada para bajar la estrella, aunque hay una opción de real de lograrlo el próximo domingo 26 de octubre.

Para eso, Coquimbo Unido tiene que vencer a O'Higgins de Rancagua y esperar que la UC y Universidad de Chile igualen en el clásico.

De darse esa fórmula, los nortinos sumarían los 62 puntos y se volverían inalcanzables para estos dos últimos, quienes solamente podrían optar a llegar a 61 unidades.

Con esto, Los Piratas levantarían la copa y consolidarían una campaña extraordinaria en la que solamente han perdido un partido, además de llevar 12 triunfos consecutivos.

¿Cuándo juegan O'Higgins y Coquimbo Unido?

El partido entre O'Higgins y Coquimbo Unido está programado para el domingo 26 de octubre a las 18:30 horas, disputándose en el Estadio El Teniente.

Por su parte, el clásico universitario arrancará a las 12:30 horas en la misma jornada.