Coquimbo no suelta la cima: Le ganó a Colo Colo y ya acaricia la corona del torneo - Chilevisión

Este domingo Coquimbo Unido dio un paso más en su camino para quedarse con el Campeonato Nacional 2025 tras derrotar a Colo Colo en la fecha 24 del torneo.

Los piratas se impusieron por la cuenta mínima en casa, cuando a los 52' Bruno Cabrera logró desmarcarse en medio de un tiro libre para conectar un derechazo que terminó en el arco albo.

Se trata de la duodécima victoria consecutiva para el sólido líder del torneo, que amplió su ventaja a 15 puntos sobre O’Higgins, su escolta más cercano. Y a la espera de lo que haga Universidad Católica, que podría quedar a 14 puntos si derrota a Everton.

En la próxima jornada del campeonato, Coquimbo deberá visitar a O’Higgins por la fecha 25, encuentro programado para el viernes 25 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Por su parte, Colo Colo será local ante Deportes Limache el lunes 27 de octubre, también a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.