Otro dolor de cabeza en Colo Colo: El castigo que recibió por lanzamiento de proyectiles ante la UC - Chilevisión

A dos meses de la derrota 4-1 ante Universidad Católica, Colo Colo conoció su castigo por el lanzamiento de proyectiles desde las tribunas del Estadio Monumental.

En aquella jornada, hinchas del Cacique arrojaron diversos elementos que terminaron impactando a dos futbolistas de Los Cruzados.

A raíz de esta situación, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó al conjunto albo que recibió un nuevo dolor de cabeza.

La sanción a Colo Colo por partido ante la UC

Según consignó ADN Radio, el organismo decretó una multa de 400 UF al cuadro de Macul, equivalentes a casi 16 millones de pesos.

El castigo fue decidido de forma unánime por los integrantes de la sala, la que debe ser pagada dentro de los próximos 15 días por parte de la dirigencia.

Si bien estuvo la opción de que se impidiera el ingreso de personas a dos tribunas producto de los incidentes, dicha alternativa fue desestimada.

Vale aclarar que Colo Colo tiene la opción de apelar a la sanción a la Segunda Sala, quienes eventualmente revisarán la determinación.