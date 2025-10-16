Fernando Zampedri habla de su sueño al defender a La Roja y se muestra a disposición para volver - Chilevisión

Fernando Zampedri, goleador histórico de Universidad Católica, se refirió a su participación en la Selección Chilena y se mostró totalmente a disposición de volver a ser convocado.

El Toro fue convocado por Ricardo Gareca en marzo pasado, sumando minutos en la derrota ante Paraguay y el empate frente a Ecuador por las Eliminatorias.

En entrevista con Minuto 90, el delantero reconoció que el jugar por La Roja "es una de las cosas más lindas que me pasaron en el fútbol, vestir la camiseta de un país y defenderlo. Como futbolista es un sueño. Se me pone la piel de gallina, fue tremendo".

"Fue en un momento complicado, pero tocó en ese momento. En las más fáciles todos vamos, pero en las más difíciles hay que estar. Me dieron la oportunidad, estaba convencido de que lo podía hacer, que iba a hacer un gol y que podíamos ganar, pero no se dio", agregó.

En ese escenario, el nacido en Chajarí, Argentina, fue tajante: "Hasta el día que me retire, estaré disponible para jugar en la Selección Chilena".

El sueño de Zampedri de retirarse en la UC

Además, Zampedri reveló su deseo de finalizar su carrera en la UC, comentando que "ojalá que me pueda retirar acá, que me pueda despedir de la gente vistiendo la camiseta de Católica. Yo creo que no va a haber problema para eso".

El ariete de 37 años confesó que tuvo diferentes ofrecimientos para irse, optando por permanecer en Chile junto a su familia. "En cada mercado he tenido varias propuestas para irme y siempre la hemos rechazado por el cariño que nosotros tenemos acá", indcó.

"Yo creo que eso no lo vamos a conseguir en ningún lado. Eso es difícil de conseguir, eso no se genera con plata ni con nada. Se hace con la gente, con el trabajo y esfuerzo. Acá lo conseguimos y perder eso es un montón", añadió.