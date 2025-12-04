“Nos asustó harto”: Hija de Nelson Acosta entregó detalles de su reciente hospitalización - Chilevisión

Preocupación generó la situación de Nelson Acosta, ex entrenador de la Selección Chilena que fue internado de urgencia la semana pasada en Rancagua.

El otrora DT de La Roja ingresó a la Clínica Isamédica debido a un "desajuste del ritmo cardiaco", situación que fue detallada por su hija.

Silvana Acosta abordó el estado de salud de su padre, indicando que "después de todos los análisis, se dio con que se produjo por un desajuste en los medicamentos. Fue un susto bien grande, pero evolucionó bien".

"Es un cuadro que nos asustó harto, pero lo superó bien, ya está bien. Al final no fue tan grave, no fue algo que le sume a las complicaciones que ya tiene. Fue dado de alta y ya está en la parcela en San Vicente de Tagua Tagua", agregó.

La complicación de salud que sufrió Nelson Acosta

En conversación con La Tercera, Silvana Acosta comentó: "Yo no estoy todo el día con él, estoy viajando frecuentemente, conectada, reportando".

"Mi papá tiene una hospitalización domiciliaria con expertor de alta calidad. Está súper bien cuidado y eso es muy tranquilizador porque está en las mejores manos", añadió.

La hija del ex adiestrador aprovechó de agradecer las muestras de cariño, mencionando a Ítalo Traverso, su ex ayudante, y su esposa que preguntan de manera recurrente.

"Siempre que me encuentro con fubolistas de esa época me entregan mucho charino. Si estoy reportando ahora es porque la gente es súper cariñosa, siempre están preguntando por las redes sociales. Uno siente las buenas vibras. Es lindo todo lo que preguntan por mi padre", sentenció.