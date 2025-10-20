Barras de Lanús recuerdan incidentes en Avellaneda y amenazan a la U: “Los vamos a castigar” - Chilevisión

La serie entre Universidad de Chile y Lanús por semifinales de la Copa Sudamericana se encendió en los últimos días, con los hinchas Granates lanzando potentes amenazas.

A dos meses de la tragedia ocurrida en Avellaneda frente a Independiente, Los Azules volverán a medirse a un conjunto argentino en el certamen internacional.

En la previa del partido de ida, que se disputará en Santiago, parte de la fanaticada del cuadro trasandino intentó intimidar con potentes frases.

La amenaza de hinchas de la U a Lanús

El medio Momento Granate captó la reacción de los aficionados tras el triunfo ante Godoy Cruz el último fin de semana, duelo que fue válido por una nueva fecha de la liga local.

A la salida del estadio, un hincha afirmó: "Esto es contra Chile. Los vamos a romper. Se portaron mal en Argentina. Les vamos a ganar por Argentina y porque somos Lanús. Vamos por todo".

"Chileno, así como te castigó el Rojo, acá también te vamos a castigar", dijo otro sujeto, mientras que un tercero amenazó: "Te vamos a matar, chileno".

Vale recalcar que la ida de la U ante Lanús, programada para el jueves 23 de octubre, se jugará en el Estadio Nacional sin público por la sanción que debe cumplir el elenco laico.

A esto hay que agregar que a la revancha en Argentina no podrá ir la afición del Romántico Viajero.