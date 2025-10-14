“Es gente de Colo Colo”: En la U estallan ante rumores de salida de Gustavo Álvarez - Chilevisión

Fuertes dardos fueron los que lanzó el presidente de Azul Azul, Michael Clark, ante las especulaciones de salida del entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez.

El argentino ha sido vinculado en las últimas horas con la Selección de Perú, quienes le habrían ofrecido un contrato para que tome el mando de La Bicolor desde el 2026.

Tras la victoria 2-1 de Los Azules sobre Palestino este lunes, el dirigente apuntó hacia la prensa y afirmó: "Me llama la atención que siempre que la U le empieza ir bien, siempre que empieza a pelear cosas, empiezan a aparecer estos rumores".

Michael Clark explota ante rumores de salida de Gustavo Álvarez

El directivo afirmó que estos comentarios son "de gente que no siempre da la cara", remarcando que tiene "la sensación de que muchos de ellos vienen de gente que no es de la U, que es gente colocolina".

"No le daría mucha importancia, obviamente en este club estás en evaluación siempre. Estamos muy contentos, lo he dicho antes, tenemos el mejor plantel y el mejor cuerpo técnico de Chile, tanto profesionales como personas", agregó.

Acerca del futuro de Álvarez, Clark insistió en que "en este club todo está en evaluación. Pero estamos muy contentos con este cuerpo técnico. A fin de año se harán evaluaciones. Pero falta muchísimo todavía".

Ahora, la U pondrá todo el foco en la llave ante Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana, la que se disputará entre el 23 y 30 de octubre.