La U aguanta con uno menos y logra triunfo clave ante Palestino por la Liga de Primera - Chilevisión

Universidad de Chile consiguió un triunfo fundamental este lunes, derrotando 2-1 a Palestino por la fecha 24° de la Liga de Primera.

Los Azules tuvieron un inicio demoledor en el Estadio Santa Laura, tomando rápidamente la ventaja con Lucas Di Yorio que anotó un doblete antes de los primeros 20 minutos.

La faena parecía tranquila el cuadro laico, pero todo se complicó con el penal que el arquero Sebastián Pérez le tapó a Nicolás Guerra y el descuento de Fernando Meza a los 32'.

Para peor, Charles Aránguiz fue expulsado solamente 120 segundos después, dejando a su equipo con uno menos y quedando descartado para el clásico ante Universidad Católica.

En el complemento, el elenco de colonia apretó el acelerador en busca de la igualdad, pero careció de ideas frente a los locales que aguantaron la ventaja.

Sobre el final del compromiso llegó la gran polémica de la jornada, con los visitantes reclamando una mano en el área de Leandro Fernández que fue desestimada por el árbitro Miguel Araos y por el VAR, lo que le costó la expulsión al propio Meza por protesar.

Con este resultado, la U alcanza llega a 42 puntos y alcanza a la UC en el segundo lugar de la tabla de posiciones, manteniéndose en la lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, Palestino se estanca en el sexto lugar con 39 unidades, ubicándose en zona de Copa Sudamericana.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera