U. de Chile vs Palestino: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido por Liga de Primera - Chilevisión

Universidad de Chile y Palestino juegan este lunes un partido clave para su futuro, enfrentándose por la fecha 24° de la Liga de Primera.

Los Azules reciben al conjunto árabe en una verdadera final, donde ambos necesitan ganar para meterse en zona de clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.

De cara a este encuentro, el cuadro laico no cuenta con Lucas Assadi, gran figura del equipo que está ausente producto de un cuadro viral.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs Palestino?

El partido de Universidad de Chile ante Palestino, válido por la fecha 24° del Campeonato Nacional, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este choque por la Liga de Primera de manera online. Para eso, debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre U. de Chile y Palestino por la Liga de Primera

El compromiso entre el Romántico Viajero y el elenco de colonia inicia a las 16:00 horas de Chile de este lunes 13 de octubre.

El escenario del duelo es el Estadio Santa Laura, mientras que el árbitro designado fue Miguel Araos.