Control mágico y a cobrar: Lucas Assadi vuelve a brillar y anota para la U ante Alianza Lima - Chilevisión

El delantero de 21 años aprovechó un gran pase de Matías Sepúlveda y sigue en su extraordinaria racha.
Jueves 25 de septiembre de 2025 | 22:11
Lucas Assadi volvió a ser clave en Universidad de Chile. El delantero brilló y anotó el 1-0 ante Alianza Lima por los cuartos de final de vuelta de la Copa Sudamericana.
A los 5 minutos de partido, el ariete de 21 años finiquitó un pase genial al espacio de Matías Sepúlveda.
El seleccionado nacional controló de manera brillante y quedó mano a mano con el arquero Guillermo Viscarra, quien no supo si esperar o salir a achicar.
La duda fle costó carísimo y fue explotada al máximo por el atacante, definiendo con borde interno al segundo palo y abriendo la cuenta para Los Azules en Coquimbo.
El gol es el cuarto de Assadi en el torneo, aprovechando de gran manera la oportunidad entregada por el entrenador Gustavo Álvarez.
