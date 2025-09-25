Control mágico y a cobrar: Lucas Assadi vuelve a brillar y anota para la U ante Alianza Lima - Chilevisión

Lucas Assadi volvió a ser clave en Universidad de Chile. El delantero brilló y anotó el 1-0 ante Alianza Lima por los cuartos de final de vuelta de la Copa Sudamericana.

A los 5 minutos de partido, el ariete de 21 años finiquitó un pase genial al espacio de Matías Sepúlveda.

El seleccionado nacional controló de manera brillante y quedó mano a mano con el arquero Guillermo Viscarra, quien no supo si esperar o salir a achicar.

La duda fle costó carísimo y fue explotada al máximo por el atacante, definiendo con borde interno al segundo palo y abriendo la cuenta para Los Azules en Coquimbo.

El gol es el cuarto de Assadi en el torneo, aprovechando de gran manera la oportunidad entregada por el entrenador Gustavo Álvarez.

Mira el gol acá