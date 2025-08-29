Lucas Assadi reveló cómo vivió los incidentes entre Independiente y la U: “Fue un momento difícil” - Chilevisión

Lucas Assadi, volante de Universidad de Chile, se refirió a la manera en la que el plantel vivió el escándalo ocurrido en el partido de Copa Sudamericana ante Independiente.

En la conferencia de prensa previa al Superclásico contra Colo Colo, el joven de 21 años lamentó los hechos de violencias en el que hinchas azules fueron atacados por integrantes de la barra del Rojo.

"Fue un momento difícil. Creo que no hay que mucho que agregar en eso. Condenamos la violencia de cualquier tipo y de donde venga", sostuvo.

Lucas Assadi ante incidentes en Avellaneda: "No sabíamos lo que pasaba"

El mediocampista señaló que "nosotros no sabíamos lo que pasaba, estábamos dentro del camarín informándonos por las redes sociales. Salían informaciones y eso era lo único que sabíamos en ese momento".

"Después, más tranquilos, empezamos a saber un poco más y con el correr de los días nos hemos mantenido informados. Preocupados de los (hinchas) que se quedaron allá y los que pudieron volver", agregó.

El seleccionado nacional recalcó: "Creo que ya están todos bien y le dieron a la última persona el alta. Eso es lo último que hemos sabido".

Consultado sobre si se sientes en los cuartos de final del torneo, a la espera de la resolución de la Conmebol, Assadi apuntó que "no nos sentimos clasificados, sí lo merecemos por todas las cosas que pasaron".

"Planificamos todos los partidos, pero vamos partido a partido", concluyó.