Independiente anticipa fallo favorable de la Conmebol por incidentes ante la U: “Nadie los incitó” - Chilevisión

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, mostró su total confianza de cara al fallo de la Conmebol por el partido ante Universidad de Chile, el que se canceló por incidentes en las tribunas.

El mandatario del Rojo reiteró que la violencia ocurrida en el cotejo por Copa Sudamericana "estuvo orquestada", acusando a la hinchada azul de estar "tirando inodoros. A quién se le puede ocurrir arrancar un inodoro para tirarlo a la gente que está abajo"

"Estuve reunido con el fiscal. Todas las imágenes de las cámaras están en poder de Aprevide (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte). Hicimos el descargo, y pedimos que el alegato sea presencial. Eso debería darse a principios de la semana que viene", agregó.

Grindetti y el fallo de la Conmebol: "Independiente ha sido víctima"

Tal como lo hizo en conferencia de prensa, el dirigente apuntó a que "Universidad de Chile debería perder los puntos. Vinieron con la intención de pudrirla. Rompieron el portón, nadie se los abrió, nadie los incitó".

"Creo que vamos a tener un fallo favorable porque es claro que Independiente ha sido víctima. Hay una responsabilidad fuerte de la Universidad de Chile, que tiene antecedentes feos", ¿añadió en entrevista con TyC Sports.

El directivo afirmó que "sería una gran frustración si nos sacaran de la Copa. Lo analizaremos con la Comisión Directiva. Sería una manifiesta injusticia".

Por último, Grindetti aseguró que su familia ha recibido amenazas en los últimos días, sosteniendo que tiene permanente contacto con los jugadores y el cuerpo técnico del Rojo.