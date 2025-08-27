Colo Colo vs Universidad de Chile: Cuándo y a qué hora es el Superclásico del fútbol chileno - Chilevisión

Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, partido que es realmente determinante para el futuro de ambos.

Los Albos jugarán este encuentro con la dupla interina de Hugo González y Luis Pérez, quienes contarán con el regreso de Arturo Vidal tras cumplir con un castigo.

Por el otro lado, Los Azules volverán a la cancha luego de la barbarie ocurrida en Avellaneda contra Independiente, situación que sigue generando repercusiones en varios ámbitos.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo y U. de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile está programado para este domingo 31 de julio a las 15:00 horas de Chile.

El esperado choque por la Liga de Primera se disputará en el Estadio Monumental, recinto en el que se espera una verdadera multitud de hinchas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs U. de Chile?

El cotejo del cuadro laico contra el Cacique, válido por la fecha 22° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, el crucial compromiso lo podrás ver de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX.