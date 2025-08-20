Pedro Ruminot responde a hincha pidió “retirar” a Arturo Vidal: Hizo un llamado a “ponerse las pilas” - Chilevisión

Pedro Ruminot, comediante y actual director de Relaciones Públicas del Club Social y Deportivo Colo Colo, respondió a un hincha que le pidió "ponerse los pantalones" y "retirar" a Arturo Vidal.

A través de sus redes sociales, el humorista aclaró algunas interrogantes de sus seguidores sobre el rol del organismo en Los Albos.

De hecho, invitó a todos y todas a hacerse socios de la entidad, asegurando que el costo mensual es muy bajo incluso para los que viven en regiones.

La respuesta de Pedro Ruminot a hincha de Colo Colo

En la caja de preguntas de Instagram, un usuario le preguntó: "¿Por qué no se ponen los pantalones y retiran a (Arturo) Vidal?".

Ante esto, Ruminot contestó: "¿De qué estay hablando? ¿Quién se tiene que poner los pantalones? Hay contratos de por medio, hay acuerdos de por medio, plata, negociaciones, contrato, no es una cosa de palabra".

"¿Quién se tiene que poner los pantalones? Si es Blanco y Negro el que hace los contratos, ¿Qué estás hablando?", agregó.

En la interacción con los fanáticos, el artista hizo un llamado a "ponerse las pilas" y a que "lean el contrato de concesión" para estar más informados.