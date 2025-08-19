Sorpresa en Colo Colo: La inesperada dupla técnica que reemplazará a Jorge Almirón - Chilevisión

Un nuevo movimiento sorprendió al mundo Colo Colo, luego de que se seleccionara una dupla técnica como reemplazante de Jorge Almirón.

Ante la salida confirmada del argentino, se anticipaba que Héctor "Tito" Tapia asumiría de forma interina por al menos los dos próximos partidos.

Sin embargo, la situación cambió radicalmente en las últimas horas y el ex delantero no tomará las riendas del primer equipo albo.

Hugo González y Luis Pérez asumirían en Colo Colo

En concreto, Hugo González y Luis Pérez será la dupla elegida para dirigir al Cacique en los encuentros contra Palestino y Universidad de Chile.

La información fue ratificada por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien señaló que pretenden que Tapia siga a cargo del proyecto de Fútbol Joven.

La idea es que los dos adiestradores se hagan cargo hasta la fecha FIFA de septiembre, periodo en la que podría haber novedades con el nuevo DT.

El primer desafío del dúo sería el viernes 22 de agosto, día en que el Popular visitará a Los Árabes por la fecha 21° de la Liga de Primera.

Posteriormente, Colo Colo se medirá a Universidad de Chile en el Estadio Monumental.