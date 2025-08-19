 Jorge Almirón no se iría solo: El jugador que podría salir de Colo Colo ante nueva oferta - Chilevisión
Jorge Almirón no se iría solo: El jugador que podría salir de Colo Colo ante nueva oferta

Un equipo de la MLS se mostró interesado en un jugador titular de Los Albos, realizando una propuesta que deberá ser analizada por Blanco y Negro.

Martes 19 de agosto de 2025 | 09:29

La inimente salida de Jorge Almirón no es el único tema que se está tratando de Colo Colo, cuadro que podría perder a una pieza importante en los próximos días.

Se trata de Alan Saldivia, quien está en la mira de un club de Estados Unidos que ya realizó una oferta por el defensor uruguayo.

El charrúa generó interés del Houston Dynamo de la MLS, por lo que podría estar viviendo sus últimos días como jugador de Los Albos.

La oferta del Houston Dynamo por Alan Saldivia

En principio, la propuesta de los norteamericanos sería de un préstamo con cargo cercano a los 500.000 dólares por una temporada.

A eso se la sumaría una opción de compra de 1,7 millones dólares por el 50% del pase de Saldivia, la que tendrá que ser analizada por el directorio de Blanco y Negro.

En caso de concretarse, el Cacique no tendría la chance de ir a buscar un reemplazante debido a que el mercado de pases cerró hace algunas semanas.

Desde su arribo el 2022, el zaguero de 23 años ha disputado 94 encuentros con el Popular en los que no marcó goles, siendo pieza fundamental en la obtención del Campeonato Nacional el 2024.

