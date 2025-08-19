A la espera de oficializar salida de Jorge Almirón: El interino que dirigió la práctica de Colo Colo - Chilevisión

Horas determinantes son las que vive Colo Colo, cuadro que espera zanjar de una vez por todas la salida de Jorge Almirón.

La contundente derrota ante Universidad Católica parece haber puesto la lápida al ciclo del argentino, quien estaría viviendo sus últimas horas como DT albo.

El acuerdo económico parece estar listo y solamente faltaría concretar los últimos detalles en la reunión de directorio. A la espera de esto, el plantel se entrena bajo las órdenes de un interino.

El DT que encabeza los entrenamientos de Colo Colo

Si bien en un primer momento se habló de que Héctor "Tito" Tapia asumiría como el bombero del Cacique, el estratega que está comandando las prácticas es Daniel Díaz.

El adiestrador, que fue parte del cuerpo técnico de Almirón, dirigió el entrenamiento de este lunes en el Popular acompañado por otros funcionarios del club.

El objetivo es que los jugadores no pierdan ritmo pensando en el próximo partido, el que será el viernes 22 de agosto contra Palestino en condición de visitante.

Dicho cotejo es clave para Colo Colo, teniendo en cuenta que hasta el momento sigue fuera de la zona de clasificación a copas internacionales.