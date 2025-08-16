Universidad Católica sorprendió con contundente goleada a Colo Colo en el Monumental - Chilevisión

Colo Colo fue sorprendido en el Estadio Monumental y sufrio una goleada 4-1 por parte de Universidad Católica en la edición 188 de clásico, válido por la Fecha 20 del Campeonato Nacional.

A tan solo 23 segundos de juego los Cruzados se pusieron en ventaja con un gol de Cristián Cuevas que aprovechó una mala salida del arquero Fernando de Paul para abrir el marcador.

Tomás Astaburuaga puso el 2-0 para la ventaja gracias a un córner que terminó el gol a los 12'.

El dominio de la UC continuó con el correr de los minutos y en los 33' apareció Fernando Zampedri y anotó el cuarto tanto.

A pesar del resultado el Cacique no se rindió y consiguió un descuento tras una volea de Erick Wiemberg (43').

En el arranque del segundo tiempo Universidad Católica sepultó las aspiraciones del conjunto Albo y Cristián Cuevas repitió con otro gol a los 46’, poniendo en definitivo 4-1.

El resultado aumenta la crisis de Colo Colo de la mano del criticado rendimiento del técnico Jorge Almirón.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones?

Con la derrota Colo Colo quedó en el octavo puesto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional por 27 puntos. En el próximo partido tendrán que visitar a Palestino.

Universidad Católica por su parte, alcanzó el sexto lugar con 30 unidades.