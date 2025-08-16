Colo Colo vs U. Católica: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el clásico de la Liga de Primera - Chilevisión

Colo Colo y Universidad Católica volverán a enfrentarse este fin de semana, protagonizando una nueva edición del clásico del fútbol chileno, válido por la Fecha 20 del Campeonato Nacional.

Los Albos intentarán dejar atrás la irregularidad y volver a sumar de a tres, con el objetivo de acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Los Cruzados, por su parte, llegan descansados tras la suspensión de su duelo frente a Ñublense y buscarán retomar el rumbo, luego de varios partidos con altibajos.

Cómo ver el partido de Colo Colo vs U. Católica EN VIVO y ONLINE

El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, por la Fecha 20 del Campeonato Nacional, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, se podrá seguir de forma online a través de la plataforma de streaming HBO Max, ingresando con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Colo Colo y U. Católica por la Liga de Primera

El encuentro se disputará este sábado 16 de agosto, a las 15:00 horas de Chile, en el Estadio Monumental.