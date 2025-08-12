Garra Blanca vuelve a amenazar a Jorge Almirón y exige su salida de Colo Colo: “Te vas o te sacamos” - Chilevisión

La Garra Blanca publicó un nuevo comunicado contra Jorge Almirón, exigiendo su salida de Colo Colo producto de los malos resultados.

A través de sus redes sociales, la barra de Los Albos afirmaron que la situación del entrenador es "insostenible con nuestro amado club".

"Estamos prácticamente fuera de la lucha por el título, eliminados por equipos discretos en la Copa Chile, últimos y eliminados en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y, por si fuera poco, derrotados ante nuestros clásicos rivales", apuntaron.

La amenaza de la Garra Blanca a Jorge Almirón

En ese escenario, la Garra Blanca lanzó una potente amenaza al argentino en un posteo de Instagram: "Con la pasión del pueblo no se juega".

"Si su intención es destruir al equipo, sin importarle nada ni nadie, y únicamente preocupado por asegurar su finiquito, no se lo permitiremos", agregaron.

Por último, advirtieron a Almirón: "Te vas o te sacamos".

Actualmente, Colo Colo ocupa el séptimo puesto de la tabla de posiciones con 27 puntos, 17 unidades menos que el líder Coquimbo Unido.

