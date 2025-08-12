Más preocupación en Colo Colo: Informe complica a Arturo Vidal tras protestas ante Everton - Chilevisión

Arturo Vidal generó una nueva complicación en Colo Colo. El King corre serio peligro de ser sancionado tras sus protestas en el duelo de Los Albos ante Everton.

El volante, que se perdió el choque por suspensión, encaró al árbitro Felipe González rumbo a camarines por el penal cobrado a favor de Los Ruleteros, el que derivó en el empate 1-1 el pasado domingo.

Tras ver la jugada, el seleccionado nacional aseguró que Sebastián Vegas nunca golpeó al delantero Sebastián Sosa Sánchez, apuntando a que el Cacique estaba siendo perjudicado.

Informe del árbitro consignó protesta de Arturo Vidal

En las últimas horas, se confirmó que el juez consignó las protestas en su infome, detallando las palabras que le dijo Vidal a la pasada.

"El cul... (por Sosa Sánchez) no le pega de malo a la pelota. Nos han cag... todo el año y siguen cag.... ¿Cómo va a ser penal? ¿Para eso está el VAR o no?", señaló González.

En su observación, el colegiado detalló por parte del futbolista de 38 años: "Interpelar a voz alzada recriminándome por el penal sancionado".

A raíz de esto, el mediocampista podría ser citado por el Tribunal de Disciplina para la sesión del martes 19 de agosto, corriendo peligro de perderse los duelos contra Palestino y Universidad de Chile.

De todas formas, todo hace pensar que sí estaría en el choque de este sábado 16 ante Universidad Católica.