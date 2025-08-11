U. de Chile vs Independiente: Cuándo y a qué hora es el partido por Copa Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile tendrá uno de los desafíos más exigentes de la temporada, chocando nada menos que contra Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tras superar a Guaraní en los playoffs, Los Azules se medirán al Rojo de Avellaneda en una compleja llave que comienza en territorio nacional.

Pese al plantel de jerarquía con el que cuenta su rival, los argentinos no atraviesan su mejor momento y acumulan cinco encuentros sin conocer la victoria.

¿Cuándo y a qué hora juegan la U e Independiente por Copa Sudamericana?

El partido entre Universidad de Chile e Independiente está programado para este miércoles 13 de agosto a las 20:30 horas de Chile.

La ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana se disputará en el Estadio Nacional, recinto en el que se espera un gran marco de público.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de la U vs Independiente?

El duelo de los dirigidos por Gustavo Álvarez contra el conjunto trasandino será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

De manera online, el crucial cotejo será emitido por la plataforma de streaming DGO. Para eso, debes entrar con tu respectivo usuario y clave.