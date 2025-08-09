Universidad de Chile arrasó con Unión Española y mete presión en la lucha por el título - Chilevisión

Universidad de Chile dio un golpe de autoridad este sábado en el Estadio Nacional al derrotar por 4-1 a Unión Española, en partido válido por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025.

Este resultado le permite a los azules mantenerse como escoltas y seguir presionando al líder Coquimbo Unido.

La visita abrió la cuenta temprano, cuando Pablo Aránguiz convirtió de penal a los 13’ con un remate preciso al ángulo. Sin embargo, la reacción laica no tardó: Javier Altamirano igualó a los 28’ y dejó todo empatado al descanso.

En el complemento llegó la avalancha azul. Lucas Di Yorio (56’), Lucas Assadi (78’) y Rodrigo Contreras (84’) sellaron la remontada ante más de 20 mil hinchas. Con el triunfo, la U alcanzó 38 puntos y quedó a tres del puntero, que este domingo visitará a Cobresal en El Salvador.

En los minutos finales, el técnico Gustavo Álvarez aprovechó para dosificar y reemplazar a figuras como Charles Aránguiz y el propio Assadi, pensando en el duelo del miércoles contra Independiente de Avellaneda por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Unión Española sigue sin levantar cabeza: se mantiene penúltima con 13 puntos, en zona de descenso directo.

