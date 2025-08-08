Cantante español queda fascinado con la hinchada de la U: “Es increíble” - Chilevisión

La hinchada de Universidad de Chile superó las fronteras. Ahora, el que elogió a la fanaticada azul fue el cantante español Marcos Llunas.

El artista habló de su cariño por el cuadro laico, el que inició por su padre, el también intérprete Dyango, y una canción que fue se volvió ícono.

Se trata del tema Corazón Mágico y que la afición la cambió al reconocido "Al León, yo lo llevo en el corazón", lo que es valorado por la familia.

Marcos Llunas alucina con la hinchada de la U

En entrevista con TNT Sports, confesó que "por culpa de Los de Abajo, yo soy de la U", revelando una particular historia de 1994.

"Según me explicó mi papá, él iba por la Unión Española que lo invitaron a un partido que jugaba contra la U. Estaba ahí y comienzan a cantar Los de Abajo: 'Al León, yo...' y mi padre quedó ahí".

Llunas calificó a la hinchada del Romántico Viajero como "increíble" e indicó: "Desde ahí somos de la U, afines. Somos del Barcelona, pero donde vaya siempre me dicen lo mismo los de la U: 'Oye tu papá, Al León…'".

De hecho, el cantante señaló: "He ido dos veces al Estadio, hace tiempo que no voy".