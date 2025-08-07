Le dicen “Trompeta”: El inesperado refuerzo de Independiente que enfrentará a la U en Sudamericana - Chilevisión

Independiente tiene como gran objetivo para este año el conquistar la Copa Sudamericana, torneo en el que chocará contra Universidad de Chile en los octavos de final.

De cara a la llave, el Rojo cerró esta semana a un nuevo refuerzo. Se trata de Matías Abaldo, extremo de 21 años que llegó desde Defensor Sporting.

El uruguayo de 21 años es una de las grandes promesas del fútbol charrúa, siendo pieza importante en el Mundial Sub 20 ganando por La Celeste el 2023.

El curioso apodo de Matías Abaldo, el nuevo refuerzo de Independiente

Nacido en Montevideo en abril del 2004, Abaldo fue apodado desde el comienzo de su carrera como "Trompeta".

El origen de este curioso sobrenombre se debe a que el delantero festeja sus goles simulando tocar este instrumento, lo que se transformó en una verdadera huella personal.

La celebración se hizo icónica en su paso por las juveniles de Uruguay, donde brilló desde la Sub 17 hasta la Sub 23 comandada por Marcelo Bielsa.

El ariete comenzó su carrera en Defensor Sporting y tuvo un breve paso por Gimnasia y Esgrima La Plata, club del que se fue con polémica tras presuntos problemas de salud mental.