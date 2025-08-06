El elogio de Carlos Caszely a una figura de Universidad de Chile: “Anda muy bien” - Chilevisión

Una de las voces autorizadas para hablar del fútbol chileno es Carlos Caszely, quien lanzó un gran elogio a Lucas Assadi.

El volante de Universidad de Chile ha tenido un verdadero renacer este segundo semestre, transformándose en titular indicutido para Gustavo Álvarez.

En ese escenario, el Rey del Metro Cuadrado destacó en Plan Perfecto el rendimiento del joven de 21 años y apuntó a que "anda muy bien".

"En estos últimos meses, el chico (Lucas) Assadi de la U tiene grandes posibilidades de transformarse en gran figura. Anda muy bien", señaló.

El ex goleador nacional aprovechó de mencionar a Francisco Marchant, extremo de Colo Colo del que señaló: "También tiene hartas condiciones. Vamos a ver cómo lo siguen ayudando para llegar arriba".

La opinión de Carlos Caszely sobre Ben Brereton

En el programa de Chilevisión, Caszely aprovechó de hablar sobre Ben Brereton. "Juega totalmente diferente a lo que se hace en Chile, por eso nunca encajó", comentó.

El otrora delantero apuntó a que Big Ben "picaba o se abría y no se la daban. En Inglaterra es totalmente diferente el fútbol al nuestro".

"Por eso a él casi nunca le fue bien en la Selección. Es una lástima porque se ve un buen chico", añadió.