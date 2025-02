La reflexión de Leonardo Véliz sobre su quiebre con Carlos Caszely: “Traté de volver a ser su amigo” - Chilevisión

Leonardo Véliz y Carlos Caszely conformaron una de las duplas más importantes en la historia de Colo Colo, la que también se replicó en la Selección Chilena.

Ambos fueron parte del equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores 1973 frente a Independiente, donde el Rojo de Avellaneda se impuso con polémica.

Pese a que se llevaban bien dentro de la cancha, el vínculo sufrió un quiebre una vez retirados y no se pudo recomponer hasta la actualidad.

Leonardo Véliz abordó su vínculo con Carlos Caszely

Ahora, el que habló sobre esta situación fue el Pollo, quien señaló que se lleva bien con casi todos sus ex compañeros en el fútbol, a excepción del Rey del Metro Cuadrado.

En diálogo con LUN, Véliz aseguró que intentó acercarse a Caszely. "Yo hice el esfuerzo. Traté de volver a ser su amigo, pero él no quiso", dijo.

Sobre cómo se dio esa aproximación, el otrora volante rememoró: "En 2018, murió Alejandro Silva, nuestro compañero de Colo Colo 1973 y los de ese plantel nos organizamos para ir a su funeral en Molina".

"Nos juntamos en un servicentro de Vicuña Mackenna y cuando Carlos llega en su auto, me mira y entra a tomarse un café. Yo lo seguí, me acerqué y le dije que ya era hora de ponernos en la buena, que ya habían pasado muchos años de los problemas por plata que tuvimos", agregó.

En ese instante, el Pollo relató que antes de recomponer todo, el mítico atacante le pidió que escribiera de él en una de sus columnas en el diario La Tercera.

"Hasta ahí no más llegó la conversación. Nunca más hemos hablado. Lamenté mucho el fallecimiento de su señora, María de los Ángeles (Guerra), pero no pude decírselo. La verdad es que creía que aún nos quedaba tiempo para hacer cosas juntos, pero ya parece que no podrá ser", indicó.