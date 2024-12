Carlos Caszely recordó a su esposa en lanzamiento de centenario de Colo Colo: “Está en mi corazón” - Chilevisión

Colo Colo realizó este viernes el lanzamiento oficial de sus actividades de cara a su centenario, el que se cumplirá el 2025.

En ese marco, Carlos Caszely fue anunciado como el embajador oficial de esta instancia, lo que busca unir a todos los hinchas que tiene el Cacique a lo largo de Chile.

En la ceremonia realizada en el Estadio Monumental, el Rey del Metro Cuadrado dio un emotivo discurso en el que recordó a su fallecida esposa, María de los Ángeles Guerra.

La emoción de Carlos Caszely al mencionar a María de los Ángeles Guerra

Tras el agradecer este nuevo cargo, Caszely destacó: "Como olvidar cuando me contaron que me iban a hacer una estatua. No estaba ya mi compañera de vida, esa mujer, María de Los Ángeles Guerra González".

"Voló hace 2 años, 10 meses y 5 días, es imposible poder olvidarla. Porque, como decía la tía Magaly, cuando nosotros volvimos de España, la María de los Ángeles en los primeros días de diciembre hacía recuerdos y regalos para todos los niños de los que trabajan en Colo Colo", agregó.

El máximo goleador en toda la historia del cuadro albo recalcó: "No puedo olvidarla ni dejarla de mencionar a una compañera de 50 años de vida".

"No sé donde está, no tengo idea, pero sí estoy seguro que está en mi corazón y en mi mente", concluyó.