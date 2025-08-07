Polémico antecedente: La U conoció al árbitro que estará el partido ante Independiente por Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile conoció al árbitro que impartirá justicia en el partido ante Independiente, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

De cara a este crucial encuentro, la Conmebol designó a Anderson Daronco, juez de amplia experiencia en el terreno internacional.

El brasileño estará a cargo de todo lo que pase en la cancha del Estadio Nacional, mientras que el VAR será comandado por Daiane Muniz y Pablo Gonçalves.

El polémico antecedente de Anderson Daronco con Independiente

Esta será la primera vez en 7 años que Daronco vuelva a dirigir un duelo de Independiente, donde protagonizó una gran polémica el 2018 en un cruce contra River.

En los cuartos de final de vuelta de la Copa Libertadores de ese año, el oriundo en Río Grande do Sul no cobró un supuesto penal a favor del Rojo en el primer tiempo, acción que tampoco fue detectada en el VAR.

La jugada generó controversia en Argentina debido a que muchos aseguraron que pudo haber cambiado la llave, la cual terminó favoreciendo al Millonario.

Copa Sudamericana: ¿Cuándo juegan la U e Independiente?

El partido de ida entre la U e Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana el miércoles 13 de agosto, comenzando a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

En tanto, la vuelta será el 20 del mismo mes en Buenos Aires.