Colo Colo vs Universidad Católica: Cuándo y a qué hora juegan partido por la Liga de Primera - Chilevisión

Colo Colo y Universidad Católica volverán a verse las caras, midiéndose en una nueva edición del clásico del fútbol chileno.

Los Albos intentarán recuperar el camino de la victoria y conseguir puntos determinantes, buscando acercarse a la parte alta de la tabla de posiciones.

Por el otro lado están Los Cruzados, quienes llegarán descansados tras la suspensión del duelo frente a Ñublense y buscarán dejar atrás la irregularidad mostrada en los últimos encuentros.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo y U. Católica por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica está programado para el sábado 16 de agosto a las 15:00 horas de Chile.

El compromiso es válido por la fecha 20° de la Liga de Primera y se disputará en el Estadio Monumental, donde se espera una multitud de hinchas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs U. Católica?

El trascendental cotejo del Popular contra La Franja será transmitido en vivo por el canal TNT Sports.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este importante choque de manera online. Para esto, tienes que ingresar con tu usuario y clave.