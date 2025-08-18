Un viejo conocido: Estos son los DT que podrían reemplazar a Jorge Almirón en Colo Colo - Chilevisión

La caída de Colo Colo por 4-1 ante Universidad Católica en el Estadio Monumental supuso un terremoto mayor en Macul.



Luego de la paliza sufrida a manos de Los Cruzados, fue el mismo representante de Jorge Almirón, Pablo del Río, quien mencionó la salida del trasandino.



"Con el presidente decidimos dar por terminado el proceso, todo lo demás no será problema y es una formalidad", declaró.



Si bien Blanco y Negro había buscado su salida en mayo, todo se entrampó debido a la alta cláusula que suponía la salida anticipada del argentino.



Ahora, con las opciones del bicampeonato cada vez más lejos, la dirigencia alba estaría buscando a su reemplazo y ya tendrían definido el interinato.





Los DT que podrían reemplazar a Jorge Almirón en Colo Colo





Con la salida de Jorge Almirón de Colo Colo prácticamente lista, la dirigencia de Blanco y Negro ya busca un reemplazante, donde incluso han mirado a viejos conocidos.



El primero que asoma como posibilidad es Gustavo Quinteros. El boliviano-argentino tuvo un reciente paso por el Cacique, donde consiguió la permanencia en Primera División el 2020 y consiguió cinco títulos.



Actualmente se encuentra sin equipo tras un mal paso por Gremio de Brasil.



El otro candidato que asoma es un anhelo de la dirigencia hace un tiempo: Juan Pablo Vojvoda.



El también argentino enfrentó al Popular este año en Copa Libertadores, donde además está en octavos de final.



Por ahora, eso sí, el interinato sería asumido por Héctor Tapia, quien ya ha dirigido al plantel profesional y levantado copas.





