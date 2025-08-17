 Goleada ante la UC deja a Almirón con un pie afuera del Cacique: Esto dijo su representante - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Goleada ante la UC deja a Almirón con un pie afuera del Cacique: Esto dijo su representante

El representante del técnico argentino está en conversaciones con el Club para sellar su salida tras 12 derrotas en lo que va del año.

Domingo 17 de agosto de 2025 | 09:12

La abultada derrota que sufrió Colo Colo frente a Universidad Católica por 4-1 en el estadio Monumental, habría marcado el fin de la era de Jorge Almirón.

Pablo Del Río, representante del DT, habló con El Deportivo e indicó que "con el presidente decidimos dar por terminado el proceso, todo lo demás no será problema y es una formalidad. Queremos lo mejor para Colo Colo, vivimos momentos muy lindos y quizás esto sirva para descomprimir la situación y volver a empezar".

“La verdad que por como se brindaron y como trabajaron, tanto cuerpo técnico como jugadores, el ciclo no merecía terminar así, pero el fútbol tiene estas cosas. Hay que asimilarlo”, agregó.

El paso de Almirón por Colo Colo 

Almirón deja la banca de Colo Colo con un amargo registro en 2025: 10 triunfos, 10 empates, 12 derrotas; en una campaña que mantiene al Cacique en el octavo lugar con solo 27 puntos.

A esto se suman los agitados últimos meses del técnico argentino, marcados por la frustrada negociación con Blanco y Negro para poner fin a su vínculo y por las reiteradas expulsiones que protagonizó en el Torneo Nacional.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Destacados en el medallero: Team Chile consiguió positiva jornada en los Juegos Panamericanos Junior 2025

“Se quebró dentro de mí”: Cristóbal Campos se sinceró sobre la etapa más dura de su vida

Du Plessis vs Chimaev: Horarios en Chile y cómo ver EN VIVO la esperada cartelera del UFC 319

¡Nueva medalla de oro! Otra jornada de logros para el Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior 2025
Publicidad
Publicidad