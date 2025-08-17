Goleada ante la UC deja a Almirón con un pie afuera del Cacique: Esto dijo su representante - Chilevisión

El representante del técnico argentino está en conversaciones con el Club para sellar su salida tras 12 derrotas en lo que va del año.
La abultada derrota que sufrió Colo Colo frente a Universidad Católica por 4-1 en el estadio Monumental, habría marcado el fin de la era de Jorge Almirón.
Pablo Del Río, representante del DT, habló con El Deportivo e indicó que "con el presidente decidimos dar por terminado el proceso, todo lo demás no será problema y es una formalidad. Queremos lo mejor para Colo Colo, vivimos momentos muy lindos y quizás esto sirva para descomprimir la situación y volver a empezar".
“La verdad que por como se brindaron y como trabajaron, tanto cuerpo técnico como jugadores, el ciclo no merecía terminar así, pero el fútbol tiene estas cosas. Hay que asimilarlo”, agregó.
Almirón deja la banca de Colo Colo con un amargo registro en 2025: 10 triunfos, 10 empates, 12 derrotas; en una campaña que mantiene al Cacique en el octavo lugar con solo 27 puntos.