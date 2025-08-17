Goleada ante la UC deja a Almirón con un pie afuera del Cacique: Esto dijo su representante - Chilevisión

La abultada derrota que sufrió Colo Colo frente a Universidad Católica por 4-1 en el estadio Monumental, habría marcado el fin de la era de Jorge Almirón.

Pablo Del Río, representante del DT, habló con El Deportivo e indicó que "con el presidente decidimos dar por terminado el proceso, todo lo demás no será problema y es una formalidad. Queremos lo mejor para Colo Colo, vivimos momentos muy lindos y quizás esto sirva para descomprimir la situación y volver a empezar".

“La verdad que por como se brindaron y como trabajaron, tanto cuerpo técnico como jugadores, el ciclo no merecía terminar así, pero el fútbol tiene estas cosas. Hay que asimilarlo”, agregó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El paso de Almirón por Colo Colo

Almirón deja la banca de Colo Colo con un amargo registro en 2025: 10 triunfos, 10 empates, 12 derrotas; en una campaña que mantiene al Cacique en el octavo lugar con solo 27 puntos.