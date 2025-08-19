Fin a la teleserie: Jorge Almirón dejó oficialmente de ser el entrenador de Colo Colo - Chilevisión

No va más. Tras una ola de especulaciones, este martes se confirmó que Jorge Almirón dejó oficialmente de ser el entrenador de Colo Colo.

El anuncio se hizo luego de la reunión de directorio de Blanco y Negro de esta jornada, donde se logró un acuerdo para poner término al contrato del argentino.

La decisión se tomó días después de la contundente derrota 4-1 ante Universidad Católica el último fin de semana, resultado que dejó al Cacique a 20 puntos del líder Coquimbo Unido.

"El directorio aprobó la salida de Jorge Almirón en los términos que fueron presentados, así que vamos a proceder a la firma del finiquito. Le damos la gracias a él, a su cuerpo técnico y a su representante por todo lo que le entregaron a esta institución. Le deseamos lo mejor", comentó Aníbal Mosa.

Además, el dirigente confirmó que Hugo González y Luis Pérez se harán cargo del plantel de forma interina, dejando a Héctor "Tito" Tapia en el Fútbol Joven.

Los números de Jorge Almirón en Colo Colo

Tras arribar a comienzos del 2024, Almirón estuvo al mando del Popular en un total de 83 partidos contando todas las competencias.

En ese periodo, el trasandino consiguió 39 triunfos, 23 empates y 21 derrotas, logrando el Campeonato Nacional y la Supercopa frente a Huachipato.

Además, alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que cayó ajustadamente contra River Plate.

Su gran deuda fueron los Superclásicos contra Universidad de Chile, sumando solamente una igualdad y dos caídas (incluyendo una dolorosa derrota en el Estadio Monumental).