Está en riesgo: ¿Por qué peligra el partido de la U vs Independiente por Copa Sudamericana? - Chilevisión

Restan solo horas para que Universidad de Chile e Independiente se enfrenten por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los azules, que ya se encuentran en Buenos Aires, llegan con un 1-0 a favor conseguido en la ida disputada a estadio lleno en el Estadio Nacional.

Sin embargo, una reciente alerta climática sembró las dudas del encuentro y podría complicar el panorama a los dirigidos por Gustavo Álvarez, que buscan la clasificación a cuartos de final del certamen.

¿Por qué podría suspenderse el partido de la U vs Independiente por Copa Sudamericana?

El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina emitió una alerta naranja para la capital trasandina ante el pronóstico de una tormenta eléctrica que podría generar lluvias intensas y vientos extremos a partir de este martes, extendiéndose hasta el día jueves.

Esta situación podría afectar el desarrollo normal del encuentro, aunque desde Conmebol estarán atentos al comportamiento que presente el clima en el partido de este martes en Avellaneda entre Racing y Peñarol por Copa Libertadores.

Dicha jornada será un antecedente importante para anticipar el escenario que se podría dar para la fecha de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega la U vs Independiente?

Universidad de Chile visitará a Independiente en un partido programado para este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas de Chile.

El encuentro se desarrollará en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.