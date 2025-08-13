Intenso debate: El jugador de la U que fue “héroe y villano” en el triunfo ante Independiente - Chilevisión

Un triunfo vital obtuvo Universidad de Chile ante Independiente, ganando 1-0 por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los Azules sacaron una importante ventaja de cara al partido de vuelta, el que será la próxima semana en Buenos Aires.

La victoria generó una ola de reacciones en redes sociales, incluyendo un particular debate por el rendimiento de un jugador del cuadro laico.

Rendimiento de Lucas Di Yorio generó intenso debate en hinchas

Se trata de Lucas Di Yorio, quien nuevamente fue titular y acompañó en el ataque al intratable Lucas Assadi, autor del único gol de la jornada.

Algunos fanáticos afirmaron que el argentino volvió a tener un encuentro muy bajo, aunque otros señalaron que tuvo jugadas destacadas.

Pese a las constantes críticas, el entrenador Gustavo Álvarez sigue respaldándolo y lo mantiene como el acompañante del joven de 21 años.

La revancha entre la U e Independiente se disputará el miércoles 20 de agosto en Argentina, donde a la U le alcanza el empate para clasificar a cuartos de final.

Mira los comentarios acá

CONTRERAS POR DI YORIO ESE CAMBIO LO HACE HASTA EL VIEJO QUE VENDE MANI — GojiradelaU (@GojiradelaU) August 14, 2025

Di yorio un resorte en la pata!!! #VamosLaU — Javierr.Al (@JavieerrrM) August 14, 2025

Di Yorio no se consolida en goles pero como te la aguanta y se muestra es de delantero top — capybara davoismo #JAULABAHOMONDES🇨🇱TOP 15 (@capybarakanye) August 14, 2025

Que el sueldo de Di Yorio sea para ASSADI y no se vaya nunca💙❤️ pic.twitter.com/CP2aV6Ry7e — sofía fangirl (@uanjarmoni) August 14, 2025

Subió bastante el nivel el palote di Yorio. Ha corrido todas de forma inteligente — ASSAMIRANO (@hzbl_) August 14, 2025