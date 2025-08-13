 Intenso debate: El jugador de la U que fue “héroe y villano” en el triunfo ante Independiente - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Intenso debate: El jugador de la U que fue “héroe y villano” en victoria ante Independiente

Los hinchas azules apuntaron contra un jugador en el duelo contra el Rojo de Avellaneda, el que viene siendo apuntado desde hace varios encuentros.

Miércoles 13 de agosto de 2025 | 22:35

Un triunfo vital obtuvo Universidad de Chile ante Independiente, ganando 1-0 por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los Azules sacaron una importante ventaja de cara al partido de vuelta, el que será la próxima semana en Buenos Aires.

La victoria generó una ola de reacciones en redes sociales, incluyendo un particular debate por el rendimiento de un jugador del cuadro laico.

Rendimiento de Lucas Di Yorio generó intenso debate en hinchas

Se trata de Lucas Di Yorio, quien nuevamente fue titular y acompañó en el ataque al intratable Lucas Assadi, autor del único gol de la jornada.

Algunos fanáticos afirmaron que el argentino volvió a tener un encuentro muy bajo, aunque otros señalaron que tuvo jugadas destacadas.

Pese a las constantes críticas, el entrenador Gustavo Álvarez sigue respaldándolo y lo mantiene como el acompañante del joven de 21 años.

La revancha entre la U e Independiente se disputará el miércoles 20 de agosto en Argentina, donde a la U le alcanza el empate para clasificar a cuartos de final.

Mira los comentarios acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

La furia de los hinchas de Independiente tras perder contra la U en la Sudamericana: “Son mejores”

La U da un golpe de autoridad y consigue triunfo clave ante Independiente por la Sudamericana

Con lo mejor que tiene: La formación de la U para el trascendental partido ante Independiente

PSG tuvo una furiosa reacción ante Tottenham y se quedó en penales con la Supercopa de Europa
Publicidad
Publicidad