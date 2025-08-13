La U da un golpe de autoridad y consigue triunfo clave ante Independiente por la Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile logró un triunfo fundamental este miércoles, día en que venció 1-0 a Independiente por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Mostrando carácter y un muy bien rendimiento, Los Azules dieron el primer golpe y se ilusionan seriamente con meterse entre los ocho mejores del torneo.

El partido arrancó muy activo y en los primeros minutos hubo llegadas de ambos lados, con Luciano Cabral no conectando de buena manera un centro y un tiro desviado de Israel Poblete.

Los pupilos de Gustavo poco a poco tomaron el control del partido y tuvieron su premio a los 36 minutos con el gran gol de Lucas Assadi.

El delantero aprovechó una buena jugada de Fabián Hormazábl y sacó un remate que descolocó al arquero Rodrigo Rey, ratificando su impresionante momento.

La U aguanta y llega con ventaja a la revancha ante Independiente

En el segundo tiempo, el Rojo se plantó en campo rival con más ganas que fútbol y tuvo una chance clara a los 58' con Matías Abaldo, pero su zurdazo se fue a un costado.

Pese a mover las piezas con el ingreso de Pablo Galdames por un deslucido Cabral, los de Avellaneda careció de ideas contra un ordenado cuadro laico.

A los 73', el propio Abaldo, quizás el mejor hombre de los argentinos, fue expulsado por doble amarilla y se pierde el encuentro de vuelta.

En la agonía del cotejo, el Romántico Viajero pudo aumentar la diferencia con otro desborde de Assadi que no fue concretado. De todas formas, los 40 mil hinchas azules se fueron optimistas del Estadio Nacional.

Copa Sudamericana: ¿Cuándo juegan la U e Independiente la revancha?

El partido de vuelta entre la U e Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana se disputará el miércoles 20 de agosto.

El compromiso arrancará a las 20:30 horas de Chile y se jugará en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.