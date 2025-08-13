A qué hora juega la U ante Independiente HOY por Copa Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile juega este miércoles uno de los partidos más importantes de la temporada, enfrentando a Independiente por la Copa Sudamericana.

Por la ida de los octavos de final, Los Azules reciben al Rojo en el comienzo de una llave que se anticipa muy dura y que se definirá en Argentina.

El elenco de Avellaneda llega a Santiago con todas sus figuras, incluidos Felipe Loyola y Kevin Lomónaco que están tasados en más de 20 millones de dólares.

Copa Sudamericana: ¿A qué hora la U vs Independiente hoy?

El partido de Universidad de Chile ante Independiente arranca a las 20:30 horas de Chile de este miércoles 13 de agosto.

El recinto escogido para el duelo es el Estadio Nacional, donde se esperan más de 40 mil hinchas alentando al conjunto capitaneado por Charles Aránguiz.

¿Dónde ver el partido de la U vs Independiente por Copa Sudamericana?

El duelo del Romántico Viajero contra el elenco argentino será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Además, la plataforma de streaming DGO también emitirá de manera online la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo es la revancha entre la U e Independiente?

El compromiso de vuelta entre la U y los trasandinos está programado para el miércoles 20 de agosto en Buenos Aires, iniciando a las 20:30 horas.