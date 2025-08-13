 A qué hora juega la U ante Independiente HOY por Copa Sudamericana - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

A qué hora juega la U ante Independiente HOY por Copa Sudamericana

Ante un gran marco de público, la U recibe en el Estadio Nacional a Independiente buscando dar el primer golpe en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Miércoles 13 de agosto de 2025 | 08:47

Universidad de Chile juega este miércoles uno de los partidos más importantes de la temporada, enfrentando a Independiente por la Copa Sudamericana.

Por la ida de los octavos de final, Los Azules reciben al Rojo en el comienzo de una llave que se anticipa muy dura y que se definirá en Argentina.

El elenco de Avellaneda llega a Santiago con todas sus figuras, incluidos Felipe Loyola y Kevin Lomónaco que están tasados en más de 20 millones de dólares.

Copa Sudamericana: ¿A qué hora la U vs Independiente hoy?

El partido de Universidad de Chile ante Independiente arranca a las 20:30 horas de Chile de este miércoles 13 de agosto.

El recinto escogido para el duelo es el Estadio Nacional, donde se esperan más de 40 mil hinchas alentando al conjunto capitaneado por Charles Aránguiz.

¿Dónde ver el partido de la U vs Independiente por Copa Sudamericana?

El duelo del Romántico Viajero contra el elenco argentino será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Además, la plataforma de streaming DGO también emitirá de manera online la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo es la revancha entre la U e Independiente?

El compromiso de vuelta entre la U y los trasandinos está programado para el miércoles 20 de agosto en Buenos Aires, iniciando a las 20:30 horas.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Con lo mejor que tiene: La formación de la U para el trascendental partido ante Independiente

PSG tuvo una furiosa reacción ante Tottenham y se quedó en penales con la Supercopa de Europa

U. de Chile vs Independiente: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Sudamericana

Casi 20 años: La inédita racha que Libertad quiere romper ante River Plate en la Copa Libertadores

Libertad vs River Plate: Quién transmite EN VIVO el partido por Copa Libertadores
Publicidad
Publicidad