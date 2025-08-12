Millonario: La impactante diferencia en valor de plantel entre la U e Independiente - Chilevisión

Universidad de Chile se enfrentará en un partido crucial a Independiente, rival al que recibe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los Azules buscarán dar el golpe contra el histórico Rojo de Avellaneda, quienes cuentan con un plantel muy superior desde el aspecto económico.

Pese a esto, el cuadro laico no se intimida y apuesta a dar un gran batacazo que le permita ilusionarse con llegar a instancias finales.

La millonaria diferencia de plantel entre la U e Independiente

De acuerdo al portal Transfermarkt, la plantilla del Romántico Viajero tiene un valor de 23,5 millones de euros, donde su jugador más caro es Fabián Hormazábal (2,5 millones).

Por su parte, el conjunto argentino está tasado en 56,68 millones de la divisa europea, duplicando a la U en este aspecto.

El futbolista más costoso de los trasandinos es Kevin Lomónaco, defensa que tiene un valor de mercado de 12 millones de euros y que ya ha sido nominado a la Selección Argentina.

En tanto, Felipe Loyola ocupa el segundo lugar con 9 millones de euros, lo que hace que la dirigencia se frote las manos a la hora de una posible venta.

¿Cuándo juegan la U e Independiente por Copa Sudamericana?

El partido de la U ante Independiente, válido por la ida de la Sudamericana, se disputará este miércoles 13 de agosto.

El choque se jugará en el Estadio Nacional y comenzará a las 20:30 horas.