U. de Chile vs Independiente: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile juega este miércoles su esperado partido ante Independiente, rival al que recibe por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los Azules llegan a esta fase tras superar con contundencia a Guaraní en los playoffs, chocando en esta oportunidad contra el Rojo que cuenta con tres chilenos en su plantel: Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames.

De cara a este encuentro, el entrenador Gustavo Álvarez lamenta la baja de dos piezas importantes como lo son Maximiliano Guerrero y Matías Sepúlveda.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs Independiente?

El partido de Universidad de Chile ante Independiente, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido por el canal DSports de la señal Directv.

Además, la plataforma de streaming DGO también emitirá este vital duelo de manera online. Para poder verlo, debes ingresar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre U. de Chile e Independiente por Copa Sudamericana

El compromiso del Romántico Viajero contra el conjunto argentino inicia a las 20:30 horas de Chile de este miércoles 13 de agosto.

El escenario en esta oportunidad es el Estadio Nacional, mientras que el árbitro designado fue el experimentado brasileño Anderson Daronco.