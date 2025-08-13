 Rige en Libertadores y Sudamericana: El anuncio de la Conmebol para proteger a actores del fútbol - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Rige en Libertadores y Sudamericana: El anuncio de la Conmebol para proteger a actores del fútbol

En un comunicado, el ente rector del fútbol sudamericano dio a conocer medidas para reforzar el combate al racismo y abuso online.

Miércoles 13 de agosto de 2025 | 09:50

La Conmebol anunció que pondrá en marcha un nuevo sistema de protección para jugadores, árbitros y clubes ante el racismo en redes sociales.

En un comunicado, el organismo informó que el mecanismo comenzó a regir en las llaves de octavos de final de la Copa Libertadores y la Sudamericana, las que iniciaron esta semana.

La plataforma se denominó "Threat Matrix" y se implementó en alianza con una empresa, donde se identificarán amenazas en tiempo real en la red.

"El racismo, la discriminación y cualquier forma de violencia no tienen lugar ni en las canchas ni en las redes. Vamos a trabajar para proteger a nuestros protagonistas dentro y fuera del campo", comentó el presidente de la entidad, Alejandro Domínguez.

Sistema funcionará mediante Inteligencia Artificial

Sobre su funcionamiento, la Conmebol explicó que el sistema estará activo en los días de partido y que hará foco en cuentas oficiales, jugadores, jugadoras, árbitros y clubes.

Con esto, se podrá detectar publicaciones con lenguaje racista, amenazante o discriminatorio y reportar los casos más graves a autoridades judiciales cuando corresponda.

Con esto, se informará a las instituciones con el objetivo de tomar posibles medidas internas, como es el casto de restricciones de acceso a estadios.

El objetivo es salvaguardar la integridad de todos los actores de este deporte y reducir el abuso y los comentarios ofensivos a nivel online.

La medida toma forma en previa del cruce entre Universidad de Chile e Independiente, válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Flamengo vs Internacional: Hora y dónde ver EN VIVO partido por Copa Libertadores

El Peñarol de Brayan Cortés sorprendió y dio el primer golpe ante Racing en la Libertadores

Peñarol vs Racing: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido octavos de final Copa Libertadores

Vuelve la Copa Libertadores: Días y horario de los partidos de ida de octavos de final
Publicidad
Publicidad