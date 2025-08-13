Rige en Libertadores y Sudamericana: El anuncio de la Conmebol para proteger a actores del fútbol - Chilevisión

La Conmebol anunció que pondrá en marcha un nuevo sistema de protección para jugadores, árbitros y clubes ante el racismo en redes sociales.

En un comunicado, el organismo informó que el mecanismo comenzó a regir en las llaves de octavos de final de la Copa Libertadores y la Sudamericana, las que iniciaron esta semana.

La plataforma se denominó "Threat Matrix" y se implementó en alianza con una empresa, donde se identificarán amenazas en tiempo real en la red.

"El racismo, la discriminación y cualquier forma de violencia no tienen lugar ni en las canchas ni en las redes. Vamos a trabajar para proteger a nuestros protagonistas dentro y fuera del campo", comentó el presidente de la entidad, Alejandro Domínguez.

Sistema funcionará mediante Inteligencia Artificial

Sobre su funcionamiento, la Conmebol explicó que el sistema estará activo en los días de partido y que hará foco en cuentas oficiales, jugadores, jugadoras, árbitros y clubes.

Con esto, se podrá detectar publicaciones con lenguaje racista, amenazante o discriminatorio y reportar los casos más graves a autoridades judiciales cuando corresponda.

Con esto, se informará a las instituciones con el objetivo de tomar posibles medidas internas, como es el casto de restricciones de acceso a estadios.

El objetivo es salvaguardar la integridad de todos los actores de este deporte y reducir el abuso y los comentarios ofensivos a nivel online.

La medida toma forma en previa del cruce entre Universidad de Chile e Independiente, válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana.