Libertad vs River: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Copa Libertadores - Chilevisión

Libertad y River Plate disputan este jueves su esperado partido por la Copa Libertadores, enfrentándose por la ida de los octavos de final.

Con Paulo Díaz regresando tras superar molestias físicas, el Millonario llega disminuido al inicio de la llave al tener varios lesionados, entre los que están Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Maximiliano Salas.

Por la otra vereda está el elenco paraguayo, quienes confían en hacerse fuertes como locales y llegar con vida de cara a la revancha de la próxima semana.

Libertad vs River por Copa Libertadores: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Libertad ante River será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores la podrás ver online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Libertad vs River GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver al cuadro guaraní con La Banda Sangre, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Libertad vs River?

El compromiso del Gumarelo contra los argentina inicia a las 20:30 horas de Chile de este jueves 14 de agosto, disputándose en el Estadio La Huerta de Asunción.